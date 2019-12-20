СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-20T11:37:01+03:00

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В Стародубском районе водитель легковушки насмерть сбил пешехода. Автоавария произошла 19 декабря около 18.40 на 15 километре автодороги "Стародуб - Новые Ивайтенки".

- По предварительной информации, 29-летний водитель ехал на "Хендай Солярис" со стороны. Стародуба в направлении поселка Новые Ивайтенки, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - В этот момент он сбил 56-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части дороги в попутном направлении.

От полученных травм пешеход умер на месте. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

- Госавтоинспекция убедительно просит использовать пешеходов световозвращающие элементы на одежде, - уточнили в ГИБДД. - Световозвращающий элемент – это незатратный, но эффективный способ обозначить себя на дороге для водителей в темноте. Многочисленные исследования показали: светоотражатели почти в шесть раз снижают риск наезда на человека в темное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU