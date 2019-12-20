2019-12-20T10:57:21+03:00
Общество

Для работников Брянского химзавода в Сельцо планируют купить квартиры

Жилье собираются выдать молодым сотрудникам
Елена РАКОВА
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Директор БХЗ Андрей Михайлов рассказал губернатору о планах развития завода.Директор БХЗ Андрей Михайлов рассказал губернатору о планах развития завода.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Для работников Брянского химического завода, который находится в Сельцо, планируют купить квартиры. Об это на встрече с главой региона 19 декабря Александром Богомазом рассказал генеральный директор предприятия Андрей Михайлов.

Брянский химический завод имени 50-летия СССР - градообразующее предприятие города Сельцо. Сейчас производство ориентировано на выпуск гражданской продукции, промышленных взрывчатых веществ и утилизацию боеприпасов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал генеральный директор предприятия Андрей Михайлов, за последние три года сделано многое: производство увеличено в объемах в четыре раза, прибыль по итогам 2019 года составит более 500 миллионов рублей. Внедрено несколько видов новых производств, расширен ассортимент спецпродукции, построены новые котельные на производствах. Средняя зарплаты сотрудников с 2017 года выросла в два раза и составляет 35 тысяч рублей.

- Есть и еще одна инициатива руководства завода, которая позволит решить кадровый вопрос и привлечь на производство молодежь, - сказал Андрей Михайлов. - В планах приобретение квартир для молодых сотрудников, которые перейдут в их собственность после десяти лет работы на предприятии.

Кстати, завод вошел в федеральную целевую программу на 2021–2026 годы, за это время планируют вложить 3,5 миллиарда рублей в развитие и переоснащение производства. В том числе есть идея по строительству отдельного завода по выпуску диоксида кремния, который используется в шинном производстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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