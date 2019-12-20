Карачевской детской школе искусств вручили новые музыкальные инструменты
Карачевской детской школе искусств вручили новые музыкальные инструменты. Их презентовали на концерте, который прошел 19 декабря. Кроме инструментов, школа также получила необходимое для занятий с детьми оборудование, - световую аппаратуру, настольные лампы, приборы для выжигания по дереву.
Перед началом концерта его гости в фойе школы осмотрели фотовыствку, рассказывающую о работе образовательного учреждения. Директор школы искусств Ольга Еловикова провела экскурсию по школе и показала световое оборудование для художников.
- Карачевская детская школа искусств в этом году в числе первых четырех школ искусств Брянской области приняла участие в реализации национального проекта "Культура", - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Для нее закуплены новые музыкальные инструменты, нотные сборники и учебники для музыкального отделения, комплекты светового оборудования для художников, стеллажи, световой стол, мониторы, мобильный звуковой комплект, прибор для выжигания и другие.
На концерте выступили учащиеся и преподаватели школы искусств. Они сыграли на новых трубах, саксофоне, балалайках, тульских баянах, контрабасе, клавишных гуслей «Садко», колокольчике глокеншпиль и ксилофоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU