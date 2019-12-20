СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-20T10:38:48+03:00

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Карачевской детской школе искусств вручили новые музыкальные инструменты. Их презентовали на концерте, который прошел 19 декабря. Кроме инструментов, школа также получила необходимое для занятий с детьми оборудование, - световую аппаратуру, настольные лампы, приборы для выжигания по дереву.

Перед началом концерта его гости в фойе школы осмотрели фотовыствку, рассказывающую о работе образовательного учреждения. Директор школы искусств Ольга Еловикова провела экскурсию по школе и показала световое оборудование для художников.

- Карачевская детская школа искусств в этом году в числе первых четырех школ искусств Брянской области приняла участие в реализации национального проекта "Культура", - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Для нее закуплены новые музыкальные инструменты, нотные сборники и учебники для музыкального отделения, комплекты светового оборудования для художников, стеллажи, световой стол, мониторы, мобильный звуковой комплект, прибор для выжигания и другие.

На концерте выступили учащиеся и преподаватели школы искусств. Они сыграли на новых трубах, саксофоне, балалайках, тульских баянах, контрабасе, клавишных гуслей «Садко», колокольчике глокеншпиль и ксилофоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU