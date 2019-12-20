В Брянске просят откликнуться свидетелей ДТП на улице Шоссейной
Брянские полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП на улице Шоссейной. Автоавария произошла около 20.00 10 ноября.
- По версии следствия, в районе дома № 39-б на улице Шоссейной водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил 58-летнюю женщину, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - В автоаварии пешеход получила телесные повреждения. После ДТП управлявший автомобилем водитель довез пострадавшую до ее дома.
УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также весх, располагающих информацией о происшествии, обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, каб. 6 либо позвонить по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU