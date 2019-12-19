2019-12-19T18:37:37+03:00
Общество

20 декабря в Брянске начнут забивать сваи для нового моста через Снежеть

Рабочие продолжают возводить защитную дамбу
Мария Дедкова
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Для работ пригнали технику.Для работ пригнали технику.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В городе продолжается строительство дороги Брянск-I - Брянск-II.

Директор подрядной организации Руслан Кузавлев рассказал, что рабочие трудятся над формированием защитной дамбы. Они отсыпали около 300 тысяч кубометров песка.

Накануне на строительную площадку привезли тяжелую технику. 20 декабря начнут забивать сваи для моста через Снежеть, который войдет в структуру новой дороги. В общей сложности установят 400 свай, сообщили в мэрии.

Напомним, контракт на дорогу заключили 18 ноября. Работы ведут без выходных, круглые сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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