Мэр Брянска потребовал осветить улицу Литейную
Глава городской администрации Александр Макаров раскритиковал плохое освещение на улице Литейной. Накануне местные жители пожаловались на темноту на дороге.
Специалисты управления ЖКХ пояснили, что в связи с большими объемами работ капитальный ремонт улицы Литейной был разбит на два этапа, наружное освещение собирались обустраивать в рамках второго.
- Ситуация с освещением Литейной должна быть оперативно исправлена и более не повторяться,- подчеркнул мэр.
На данный момент свет на Литейной появился по одной стороне улицы от путепровода до улицы 50-й Армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU