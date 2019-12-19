2019-12-19T18:19:44+03:00
Общество

Мэр Брянска потребовал осветить улицу Литейную

На темноту накануне пожаловались горожане
Мария Дедкова
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Глава городской администрации Александр Макаров раскритиковал плохое освещение на улице Литейной. Накануне местные жители пожаловались на темноту на дороге.

Специалисты управления ЖКХ пояснили, что в связи с большими объемами работ капитальный ремонт улицы Литейной был разбит на два этапа, наружное освещение собирались обустраивать в рамках второго.

- Ситуация с освещением Литейной должна быть оперативно исправлена и более не повторяться,- подчеркнул мэр.

На данный момент свет на Литейной появился по одной стороне улицы от путепровода до улицы 50-й Армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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