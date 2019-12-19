В Брянске на дороге по улице Советской начали укладывать асфальт

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-19T17:52:01+03:00

До нового года подрядчик заасфальтирует участок от переулка Пилотов до улицы Объездной Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Пока это только нижний слой

Изменить размер текста: A A

19 декабря на улице Советской в Брянске начали укладывать нижний слой асфальта. Дорожники применяют специальные технологии и смеси, которые позволяют проводить работы при температуре до 10 градусов мороза без ущерба для покрытия.

Как пояснили в управлении ЖКХ города Брянска, до нового года подрядчик заасфальтирует участок от переулка Пилотов до улицы Объездной. Обустраивать верхний слой дороги будут не раньше, чем весной.

Вместе с тем, началась установка троллейбусных опор на месте будущего кольца у улицы Объездной. Также на Советской обустроили около 1,2 километра ливневой канализации. Как рассказали в горадминистрации, строительство дороги рассчитано на три года, но в планах дорожников сдать объект уже в 2020 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU