В Брянске на дороге по улице Советской начали укладывать асфальт
19 декабря на улице Советской в Брянске начали укладывать нижний слой асфальта. Дорожники применяют специальные технологии и смеси, которые позволяют проводить работы при температуре до 10 градусов мороза без ущерба для покрытия.
Как пояснили в управлении ЖКХ города Брянска, до нового года подрядчик заасфальтирует участок от переулка Пилотов до улицы Объездной. Обустраивать верхний слой дороги будут не раньше, чем весной.
Вместе с тем, началась установка троллейбусных опор на месте будущего кольца у улицы Объездной. Также на Советской обустроили около 1,2 километра ливневой канализации. Как рассказали в горадминистрации, строительство дороги рассчитано на три года, но в планах дорожников сдать объект уже в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU