В Брянске поддержали идею о выходном 31 декабря
В Брянске в след за областью объявили 31 декабря объявили выходным. Постановление об этом подписал глава городской администрации Александр Макаров, ориентируясь на указ губернатора.
Выходной перенесли с субботы 28 декабря.
Действие постановления будет распространяться на бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет города, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.
Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовали принять такие же решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU