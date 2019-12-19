В Брянске поддержали идею о выходном 31 декабря

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-19T17:31:07+03:00

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовали принять такие же решения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянске в след за областью объявили 31 декабря объявили выходным. Постановление об этом подписал глава городской администрации Александр Макаров, ориентируясь на указ губернатора.

Выходной перенесли с субботы 28 декабря.

Действие постановления будет распространяться на бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет города, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовали принять такие же решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU