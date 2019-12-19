2019-12-19T17:31:07+03:00
Общество

В Брянске поддержали идею о выходном 31 декабря

Постановление о рабочей субботе 28 декабря подписал мэр
Мария Дедкова
Поделиться:
Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовали принять такие же решения.Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовали принять такие же решения.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске в след за областью объявили 31 декабря объявили выходным. Постановление об этом подписал глава городской администрации Александр Макаров, ориентируясь на указ губернатора.

Выходной перенесли с субботы 28 декабря.

Действие постановления будет распространяться на бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет города, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовали принять такие же решения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянском театре кукол прошла премьера спектакля «Пастушка и трубочист»
20 декабря в Брянске начнут забивать сваи для нового моста через Снежеть
Мэр Брянска потребовал осветить улицу Литейную
В Брянске на дороге по улице Советской начали укладывать асфальт
В Брянске поддержали идею о выходном 31 декабря
В Брянске оштрафовали подрядчика за грязь на улице Объездной
В Брянске прошел новогодний кадетский бал
В Дятьковском районе подростка заподозрили в краже забытых в банкомате денег
На брянском участке границы задержали фуру с зараженными турецкими гранатами
На площади Партизан в Брянске установили фигуру самолета
В Суземке 23 декабря закроют переезд
На новогодние праздники в Брянске будут дежурить 800 полицейских
На БМЗ за трудовые достижения отмечены лучшие работники
29-летнего брянца обвинили в организации подпольного казино