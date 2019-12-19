2019-12-19T16:13:39+03:00
Общество

В Брянске прошел новогодний кадетский бал

Ребята исполнили вальс, полонез, польку и мазурку
Мария Дедкова
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Фото: "Брянская губерния"Фото: "Брянская губерния"
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19 декабря в Доме культуры Володарского района брянские кадеты поучаствовали в новогоднем балу. Нынешний стал уже четвертым по счету.

В празднике поучаствовали Брянская кадетская школа имени Героя РоссииВалерия Шкурного, Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза Ивана Кашина, Клинцовская кадетская школа "Юный спасатель" имени Героя Советского Союза Сергея Постевого, Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко, кадеты школы № 58 города Брянска, учащиеся гимназии № 1 Брянского района.

Ребята танцевали вальс, полонез, польку-тройку, мазурку и падеграс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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