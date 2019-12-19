На брянском участке границы задержали фуру с зараженными турецкими гранатами
В фруктах оказался вредитель
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В Брянскую область не пустили гранаты с вредителями.
Машину с фруктами остановили 17 декабря 2019 года в пункте пропуска «Новые Юрковичи». Инспекторы Россельхознадзора выявили в партии турецких гранатов живых насекомых.
- Экспертиза подтвердила заражение фруктов средиземноморской плодовой мухой, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Чтобы не допустить занос и распространение вредителя, зараженную продукцию вернули экспортеру.
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ИСТОЧНИК KP.RU