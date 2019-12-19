На площади Партизан в Брянске установили фигуру самолета
Город продолжают украшать к праздникам
Конструкция должна засиять вечером.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске продолжают готовиться к Новому году.
На площади Партизан установили новую инсталляцию - самолет. А на площади Ленина появились цифры "2020".
В ближайшее время электрики подключат конструкции, которые должны засиять вечером.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU