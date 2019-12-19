На площади Партизан в Брянске установили фигуру самолета

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-19T14:55:53+03:00

Город продолжают украшать к праздникам

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В Брянске продолжают готовиться к Новому году.

На площади Партизан установили новую инсталляцию - самолет. А на площади Ленина появились цифры "2020".

В ближайшее время электрики подключат конструкции, которые должны засиять вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU