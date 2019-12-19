В Суземке 23 декабря закроют переезд
Ограничение будет длиться всего два часа
Изменить размер текста:
В Суземке 23 декабря закроют переезд. Ограничения будут действовать с 14.00 до 16.00. Здесь пройдут работы на дорожном полотне.
Как говорят в областной Госавтоинспекции, объехать закрытый участок можно через переезд 489-й километр.
Местным жителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU