СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-19T14:35:15+03:00

Ограничение будет длиться всего два часа

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В Суземке 23 декабря закроют переезд. Ограничения будут действовать с 14.00 до 16.00. Здесь пройдут работы на дорожном полотне.

Как говорят в областной Госавтоинспекции, объехать закрытый участок можно через переезд 489-й километр.

Местным жителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU