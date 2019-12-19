На новогодние праздники в Брянске будут дежурить 800 полицейских
Новогодние и рождественские праздники в Брянске должны пройти без происшествий. Такую задачу поставили оперативным службам руководители города, сообщает пресс-служба мэрии.
В новогодние и рождественские праздники, а также на Крещение будут дежурить до 800 сотрудников полиции. Места праздников, городские елки обследуют кинологи с собаками. Также на гуляньях будут работать сотрудники МЧС. Они также проведут проверки работоспособности систем пожарной безопасности.
До нового года в учреждениях культуры пройдут тренировки по эвакуации. Населению еще раз напомнят о правилах покупки и обращения с пиротехникой.
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ИСТОЧНИК KP.RU