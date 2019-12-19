На новогодние праздники в Брянске будут дежурить 800 полицейских

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-19T14:15:03+03:00

Новогодние и рождественские праздники в Брянске должны пройти без происшествий Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Подготовку оперативных служб и правоохранителей обсудили на совещании в горадминистрации

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Новогодние и рождественские праздники в Брянске должны пройти без происшествий. Такую задачу поставили оперативным службам руководители города, сообщает пресс-служба мэрии.

В новогодние и рождественские праздники, а также на Крещение будут дежурить до 800 сотрудников полиции. Места праздников, городские елки обследуют кинологи с собаками. Также на гуляньях будут работать сотрудники МЧС. Они также проведут проверки работоспособности систем пожарной безопасности.

До нового года в учреждениях культуры пройдут тренировки по эвакуации. Населению еще раз напомнят о правилах покупки и обращения с пиротехникой.

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ИСТОЧНИК KP.RU