2019-12-19T14:04:11+03:00
Общество

На БМЗ за трудовые достижения отмечены лучшие работники

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Бригада №2 сборки главной рамы магистральных тепловозов.Бригада №2 сборки главной рамы магистральных тепловозов.
Изменить размер текста:

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») подведены итоги трудового соперничества за 2019 год.

За высокие достижения в выполнении производственных показателей и эффективный производительный труд дипломами и денежными премиями поощрены 12 трудовых коллективов.

Первое место среди основных производственных цехов занял коллектив цеха маневровых тепловозов, проявивший особые успехи, ответственность и высокий профессионализм в условиях возросшего объёма заказов.

Еще три заводских команды отмечены в номинации «Прорыв года» за внедрение новых идей и технологий, совершенствование бизнес-процессов, большой вклад в повышение эффективности деятельности предприятия. Сферы реализации прорывных проектов самые разные. Это организация заводских ремонтов тепловозов, адаптация новых сотрудников, работа с поставщиками.

Фотографии бригад и подразделений, признанных победителями трудового соперничества-2019, традиционно будут помещены на Аллею Трудовой Славы, которая обновляется по итогам каждого года.

Для того, чтобы сделать коллективный портрет самой многочисленной среди призёров бригады, участок сборки главной рамы магистральных тепловозов был превращен в импровизированную фотостудию. Только непосредственно на производственной площадке смогли разместиться более 60 человек. В рабочие будни члены бригады № 2 сборки главной рамы магистральных тепловозов, которая трудится в три смены, не часто собираются вместе. Столь необычный повод дал возможность пообщаться и обсудить итоги года в полном составе.

А на заводской Доске почёта появятся портреты двадцати заводчан, отмеченных за личные достижения в профессиональной деятельности. Их также ждут чествование в трудовых коллективах и денежная премия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На площади Партизан в Брянске установили фигуру самолета
В Суземке 23 декабря закроют переезд
На новогодние праздники в Брянске будут дежурить 800 полицейских
На БМЗ за трудовые достижения отмечены лучшие работники
29-летнего брянца обвинили в организации подпольного казино
В Брянске осудили двух лжесоцработниц
Главу администрации злынковского села отдали под суд за махинации с жильем
В Брянске прошло официальное открытие «Кванториума»
Брянским коммунальщикам вручили ключи от 49 новых машин
В Трубчевском районе задержали украинца, который пытался незаконно перебраться через границу
В Брянске открыли елочные базары
В Комаричах пострадавшая в ДТП 48-летняя женщина впала в кому
В Брянске задержали трех железнодорожников, разворовавших локомотив
В Брянске разыскивают свидетелей ДТП на Володарке
В брянском поселке Путевка упала новогодняя елка
В Красногорском районе сгорел частный дом
Двое пьяных брянцев до смерти забили мужчину бутылками с водой
Брянских водителей ждут два дня массовых проверок на дорогах в Дятьковском районе
В Советском районе Брянска построят еще один детский сад
В заповедник "Брянский лес" привезли девять зубров
В Сураже открыли новый детский сад "Аистенок"
В Брянске ищут семью для 9-летней Полины
В Брянске на площади Партизан пройдет акция "Новогодний шар желаний"
В Брянской области перекрыли канал незаконной миграции
Брянская область вошла в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО