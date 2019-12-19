На БМЗ за трудовые достижения отмечены лучшие работники

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-19T14:04:11+03:00

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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») подведены итоги трудового соперничества за 2019 год.

За высокие достижения в выполнении производственных показателей и эффективный производительный труд дипломами и денежными премиями поощрены 12 трудовых коллективов.

Первое место среди основных производственных цехов занял коллектив цеха маневровых тепловозов, проявивший особые успехи, ответственность и высокий профессионализм в условиях возросшего объёма заказов.

Еще три заводских команды отмечены в номинации «Прорыв года» за внедрение новых идей и технологий, совершенствование бизнес-процессов, большой вклад в повышение эффективности деятельности предприятия. Сферы реализации прорывных проектов самые разные. Это организация заводских ремонтов тепловозов, адаптация новых сотрудников, работа с поставщиками.

Фотографии бригад и подразделений, признанных победителями трудового соперничества-2019, традиционно будут помещены на Аллею Трудовой Славы, которая обновляется по итогам каждого года.

Для того, чтобы сделать коллективный портрет самой многочисленной среди призёров бригады, участок сборки главной рамы магистральных тепловозов был превращен в импровизированную фотостудию. Только непосредственно на производственной площадке смогли разместиться более 60 человек. В рабочие будни члены бригады № 2 сборки главной рамы магистральных тепловозов, которая трудится в три смены, не часто собираются вместе. Столь необычный повод дал возможность пообщаться и обсудить итоги года в полном составе.

А на заводской Доске почёта появятся портреты двадцати заводчан, отмеченных за личные достижения в профессиональной деятельности. Их также ждут чествование в трудовых коллективах и денежная премия.

ИСТОЧНИК KP.RU