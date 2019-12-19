2019-12-19T13:42:33+03:00
Происшествия

29-летнего брянца обвинили в организации подпольного казино

Горожанина ждет суд
Мария Дедкова
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Завершили расследование уголовного дела 29-летнего брянца, которого обвиняют в организации подпольного казино.

По версии следствия, игровой салон работал с 1 марта до 3 июня в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Никитина. Горожанин получал деньги за игры на автоматах.

- Брянец страдал в период совершения деяния, запрещенного законом, хроническим психическим расстройством, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В связи с чем он не подлежит уголовной ответственности.

Горожанина могут отправить на принудительное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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