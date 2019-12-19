В Брянске осудили двух лжесоцработниц

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-19T13:03:09+03:00

Одна из осужденных после суда отправилась в колонию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Одна получила три года колонии, вторая - два года и десять месяцев

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В законную силу вступил приговор двум лжесоцработницам из Брянска. Двух 32-летних женщин судили за кражи.

Под видом работников социальной и газовой служб они заходили в квартиры пенсионеров. Пока одна из сообщниц отвлекала внимание пожилых людей, другая забирала деньги. От злоумышленниц пострадали двое пенсионеров 78 лет и 91 года. Общая сумма ущерба составила 940 тысяч рублей.

Суд приговорил одну из фигуранток к трем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Вторую - к двум годам и десяти месяцам. Отбывать наказание она будет, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Первая осужденная обжаловала приговор в вышестоящий суд, говоря, что не виновата в преступлении.

Но областной суд апелляцию не удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU