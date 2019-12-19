2019-12-19T12:46:51+03:00
Общество

Главу администрации злынковского села отдали под суд за махинации с жильем

По версии следствия, чиновница превысила свои должностные полномочия
Мария Дедкова
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Уголовное дело по существу рассмотрит Злынковский районный суд.Уголовное дело по существу рассмотрит Злынковский районный суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Злынковском районе будут судить теперь уже бывшую главу администрации села. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2014 году чиновница выдала местной жительнице документы, по которым та владела домом, за который можно было получить чернобыльскую компенсацию. Однако дом на самом деле селянке не принадлежал.

Помимо этого, в 2015 еще одну женщину глава администрации поставила на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.Хотя оснований для этого не было. Жительница Злынки получила жилье и уже через день могла его приватизировать.

Теперь бывшей чиновнице грозит до семи лет колонии, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Злынковский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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