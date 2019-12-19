В Брянске прошло официальное открытие «Кванториума»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-19T12:19:53+03:00

Технопарк расположился в здании бывшего профучилища №19. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске в четверг, 19 декабря, открылся детский технопарк «Кванториум». Он находится на улице Димитрова, 112.

- Здесь будут давать не только инженерное образование, но и обучать проектной деятельности, теории решения изобретательских задач, 4К-компетенциям, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Ребята будут работать в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.

Площадь здания - почти 1,5 тысячи квадратных метров. Технопарк расположился в здании бывшего профучилища №19. На его капитальный ремонт из областного бюджета потратили почти 90 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU