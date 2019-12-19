Брянским коммунальщикам вручили ключи от 49 новых машин
Техника поможет сделать улицы чище
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В четверг, 19 декабря, в Брянске на площади Ленина коммунальщикам вручили ключи от новых машин. Всего для уборки городских улиц купили 49 единиц техники, сообщают в Брянской городской администрации.
Сотрудники коммунальных предприятий получили новые экскаваторы, погрузчики, вакуумные машины и мусоровозы.
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ИСТОЧНИК KP.RU