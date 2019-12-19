2019-12-19T11:15:51+03:00
Общество

В Трубчевском районе задержали украинца, который пытался незаконно перебраться через границу

Это была не первая попытка мужчины попасть в нашу страну
Елена РАКОВА
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Украинцу грозит до четырех лет колонии за незаконное пересечение российской границы.Украинцу грозит до четырех лет колонии за незаконное пересечение российской границы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Брянские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно перебраться через границу. Мужчину остановили в непосредственной близости от госграницы в Трубчевском районе 17 декабря.

- Мужчина незаконно пересек государственную границу в обход установленных пунктов пропуска, - уточнили в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - И двигался в глубь нашей страны. При проверке выяснилось, что гражданину сопредельного государства закрыли въезд в Российскую Федерацию до сентября 2024 года. Он знал об этом, но все равно не раз пытался пересечь границу. Его уже привлекали к административной ответственности.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на иностранца за незаконное пересечение границы. Украинцу грозит штраф - до трехсот тысяч рублей или до четырех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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