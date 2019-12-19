В Брянске открыли елочные базары

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-19T10:55:45+03:00

Пока в Брянске нет снега, о празднике напомнят елочные базары... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новогоднее дерево можно будет купить на 22 площадках

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В четверг, 19 декабря, в Брянске заработали елочные базары. Мы уже писали, что их организуют во всех районах города.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, к опубликованному ранее списку добавилиоь еще три места – на улице Спартаковской, около дома №130 в Советском районе, на улице Богдана Хмельницкого, между домами №№5 и 14 в Фокинском районе и на Володарке – рядом со стадионом имени Брянских партизан.

- Всего в Брянске открыли 22 елочных базара, - рассказали в горадминистрации. - Они будут работать ежедневно.

Режим работы базаров: в Советском и Бежицком районах - с 8.00 до 20.00, в Фокинском районе - с 9.00 до 21.00, на Володарке - с 9.00 до 19.00.

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Где можно купить елочку

Советский район:

- ул. Авиационная, около дома №6;

- ул. Крахмалёва, д. 23 (остановка «Ул. Костычева»);

- пересечение улиц В. Сафроновой и 3 июля;

- ул. С. Перовской, около дома №48;

- ул. Советская, напротив дома №52.

- ул. Ромашина, между домами № 34 и детским садом «Добрынюшка»

- площадка напротив дома №1/11 по ул. Бежицкой;

- ул. Дуки, около дома №33;

- ул. Евдокимова около дома №3;

Бежицкий район:

- пересечение ул. Медведева, в районе дома №5 и ул. Союзной;

- ул. Ульянова, около дома №22;

- ул. Почтовая, около домов №№106-108;

- ул. Федюнинского, д. 1;

- ул. Ульянова, около дома №124;

- на территории, прилегающей к ГДК имени Д.Н. Медведева;

- ул. Литейная, около дома №48/26.

Фокинский район:

- пр-т Московский около дома № 106/4

- на пересечении улиц Шолохова и Полесской;

- ул. Спартаковская, о/д №130;

- ул. Богдана Хмельницкого, между домами №№5 и 14.

Володарский район:

- ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»;

- территория, прилегающая к стадиону имени Брянских партизан.

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ИСТОЧНИК KP.RU