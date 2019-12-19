В Брянске задержали трех железнодорожников, разворовавших локомотив
В Брянске поймали трех работников железной дороги, которые похитили детали локомотива. Об этом сообщает пресс-служба брянского ЛО МВД России на транспорте.
Инцидент произошел на территории эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 в Фокинском районе. Преступников с поличным задержали сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.
- Железнодорожники, действуя по предварительному сговору, похитили из локомотива четыре радиаторные секции охлаждения, - уточнили в линейном отделе. – Если бы они довели свой преступный замысел до конца, материальный ущерб составил бы почти 65 тысяч рублей.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
ИСТОЧНИК KP.RU