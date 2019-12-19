2019-12-19T10:02:15+03:00
Общество

В Брянске задержали трех железнодорожников, разворовавших локомотив

Сотрудников взяли с поличным
Ольга УМАРОВА
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В Брянске поймали на "служебном" воровстве трех железнодорожников.В Брянске поймали на "служебном" воровстве трех железнодорожников.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске поймали трех работников железной дороги, которые похитили детали локомотива. Об этом сообщает пресс-служба брянского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на территории эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 в Фокинском районе. Преступников с поличным задержали сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

- Железнодорожники, действуя по предварительному сговору, похитили из локомотива четыре радиаторные секции охлаждения, - уточнили в линейном отделе. – Если бы они довели свой преступный замысел до конца, материальный ущерб составил бы почти 65 тысяч рублей.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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