В Брянске разыскивают свидетелей ДТП на Володарке

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-19T09:49:35+03:00

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В Брянске полиция ищет очевидцев автоаварии в Володарском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области, ДТП произошло 6 декабря около 15.50.

По версии следствия, возле дома № 31 по улице 2-я Мичурина водитель «Kia Ceed» допустил сбил 52-летнюю женщину.

- Пострадавшую с тяжелыми травмами положили в больницу, - говорят в УМВД.

Если вы видели момент аварии или что-либо знаете о происшествии, сообщите в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 или по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU