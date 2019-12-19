В Красногорском районе сгорел частный дом
Пострадавших нет
Эксперты выяснят причину пожара.
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В брянском селе Летяхи под Красной горой потушили жилой частный дом. Пожар начался около полчетвертого утра 19 декабря.
Приехавшие спасатели увидели, что огонь охватил площадь в 25 квадратных метров.
- На тушении работало два ручных пожарных ствола, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 5.10 пожар полностью потушили.
К счастью, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU