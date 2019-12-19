В Красногорском районе сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-19T09:51:06+03:00

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В брянском селе Летяхи под Красной горой потушили жилой частный дом. Пожар начался около полчетвертого утра 19 декабря.

Приехавшие спасатели увидели, что огонь охватил площадь в 25 квадратных метров.

- На тушении работало два ручных пожарных ствола, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 5.10 пожар полностью потушили.

К счастью, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU