2019-12-19T09:51:06+03:00
Происшествия

В Красногорском районе сгорел частный дом

Пострадавших нет
Ольга УМАРОВА
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Эксперты выяснят причину пожара.Эксперты выяснят причину пожара.
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В брянском селе Летяхи под Красной горой потушили жилой частный дом. Пожар начался около полчетвертого утра 19 декабря.

Приехавшие спасатели увидели, что огонь охватил площадь в 25 квадратных метров.

- На тушении работало два ручных пожарных ствола, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 5.10 пожар полностью потушили.

К счастью, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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