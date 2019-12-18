Двое пьяных брянцев до смерти забили мужчину бутылками с водой
Двух жителей Брянска 36 и 33 лет подозревают в жестоком избиении мужчины, после которого он умер.
По версии следствия, днем 11 июня двое нетрезвых жителей Брянска на берегу реки Свень поругались с 47-летним жителем Брянского района.
- Во время ссоры подозреваемые избили мужчину стеклянной и пластиковой бутылками с водой по голове, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - 15 июня от полученные повреждений потерпевший умер в больнице.
Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU