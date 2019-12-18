Двое пьяных брянцев до смерти забили мужчину бутылками с водой

СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-18T20:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух жителей Брянска 36 и 33 лет подозревают в жестоком избиении мужчины, после которого он умер.

По версии следствия, днем 11 июня двое нетрезвых жителей Брянска на берегу реки Свень поругались с 47-летним жителем Брянского района.

- Во время ссоры подозреваемые избили мужчину стеклянной и пластиковой бутылками с водой по голове, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - 15 июня от полученные повреждений потерпевший умер в больнице.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU