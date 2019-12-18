2019-12-18T20:41:29+03:00
Происшествия

Двое пьяных брянцев до смерти забили мужчину бутылками с водой

Теперь приятелей ждет суд
Елена РАКОВА
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Двое брянцев оказались на скамье подсудимых.Двое брянцев оказались на скамье подсудимых.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Двух жителей Брянска 36 и 33 лет подозревают в жестоком избиении мужчины, после которого он умер.

По версии следствия, днем 11 июня двое нетрезвых жителей Брянска на берегу реки Свень поругались с 47-летним жителем Брянского района.

- Во время ссоры подозреваемые избили мужчину стеклянной и пластиковой бутылками с водой по голове, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - 15 июня от полученные повреждений потерпевший умер в больнице.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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