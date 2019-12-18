В Советском районе Брянска построят еще один детский сад

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-18T18:34:23+03:00

Он будет находиться на улице Романа Брянского

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На улице Романа Брянского в Советском районе построят детский сад. Передачу земли под строительство обсудили на очередном заседании брянского горсовета, которое прошло в среду, 18 декабря.

- Дошкольное учреждение появится в одном из микрорайонов с интенсивной застройкой, - сказал на заседании председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Алексей Исаев. - Его открытия ждут молодые семьи. Сейчас большое внимание уделяется обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Во всех районах города открываются новые детсады и пристройки к ним. Очереди в сады практически ликвидированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU