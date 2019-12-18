В заповедник "Брянский лес" привезли девять зубров

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-18T18:06:17+03:00

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В среду, 18 декабря, в заповедник "Брянский лес" приехали сразу девять зубров из подмосковного питомника Приокско-Террасного заповедника. Пять молодых самок и четыре самца, рождены в 2018 году. По правилам, зубры, рожденные в этом питомнике, должны получить имена начинающиеся на слог "Му". Теперь в "Брянском лесу" живут самки Мугения и Мулгожата. Первая названа в честь директора Приокско-Террасного заповедника Евгения Григорьева, а вторая – в честь польского специалиста Малгожаты Болбот, занимающейся ведением родословной книги зубров.

- Скорее всего, что это наш последний завоз зубров именно из питомника, - говорит заместитель директора по научной работе заповедника "Брянский лес" Елена Ситникова. – В будущем мы планируем завозы-обмены зубрами из вольных популяций. А зубров из питомника будем брать в исключительных случаях, к примеру, когда появится необходимость "обновить кровь" и в питомнике найдутся подходящие варианты.

Кстати, в венах некоторых из привезенных зубров течет кровь голландского быка Августина. В брянском заповеднике у еще не было зубров с голландской родословной, а между тем генетическое разнообразие – один из факторов, влияющих на устойчивость популяции.

Сейчас в "Брянском лесу", вместе с приехавшими зубрами, более 90 исполинских животных .

Теперь животные начнут устраиваться в брянском лесу.Фото: заповедник "Брянский лес"

В стаде брянских зубров теперь 90 животных.Фото: заповедник "Брянский лес"

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ИСТОЧНИК KP.RU