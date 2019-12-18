В Сураже открыли новый детский сад "Аистенок"

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-18T17:38:08+03:00

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Новый детский сад "Аистенок" открыли в среду, 18 декабря, в Сураже. В этом году это уже пятый новый детский сад, построенный в Брянской области. Сюда будут ходить 135 малышей. Больше половины мест предназначено для детей от 2 месяцев до 3 лет.

- Детский сад построили в перспективном микрорайоне, где выделяют земельные участки для строительства жилья молодым семьям, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Здесь есть все для полноценного развития малышей: музыкальный и спортивный зал, новое игровое интерактивное оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU