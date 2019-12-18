В Брянске ищут семью для 9-летней Полины

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-18T17:04:30+03:00

Полине нужны ответственные родители, которые как можно скорее заберут девочку в семью. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске ищут семью для 9-леней Полины, которая осталась без попечения родителей. Мать и отца девочки лишили родительских прав. И больше никто из семьи не может взять школьницу на воспитание.

- Полина находится в одном из государственных бюджетных учреждений города Брянска, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Девочка добрая, послушная, спокойная, общительная.

Полине нужны ответственные родители, которые как можно скорее заберут девочку в семью.

По вопросам принятия Полины на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: улица Комсомольская, 4, телефон 8 (4832) 51-88-94.

Девочка осталась без попечения родителей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU