В Брянске на площади Партизан пройдет акция "Новогодний шар желаний"
В пятницу, 20 февраля, на площади Партизан устроят традиционную городскую акцию "Новогодний шар желаний". В этот день все желающие могут принести свой елочный шар, на котором будет написано заветное желание или пожелание себе, родным и близким, городу, региону, стране..
- Надпись на новогоднюю игрушку можно нанести самостоятельно, а можно воспользоваться помощью юных художников, которые будут работать на площади, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации. - А повесить игрушку помогут специалисты комитета.
Шары могут быть любого размера, в том числе изготовленные своими руками. Акция продлится до 16.30.
Все новогодние праздники шары желаний будут украшать елку на площади Партизан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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