В Брянске на площади Партизан пройдет акция "Новогодний шар желаний"

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-18T16:47:21+03:00

Шары с пожеланиями украсят елку на площади Партизан. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В пятницу, 20 февраля, на площади Партизан устроят традиционную городскую акцию "Новогодний шар желаний". В этот день все желающие могут принести свой елочный шар, на котором будет написано заветное желание или пожелание себе, родным и близким, городу, региону, стране..

- Надпись на новогоднюю игрушку можно нанести самостоятельно, а можно воспользоваться помощью юных художников, которые будут работать на площади, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации. - А повесить игрушку помогут специалисты комитета.

Шары могут быть любого размера, в том числе изготовленные своими руками. Акция продлится до 16.30.

Все новогодние праздники шары желаний будут украшать елку на площади Партизан.

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ИСТОЧНИК KP.RU