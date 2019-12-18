В Брянской области перекрыли канал незаконной миграции
В Брянской области полицейские и сотрудники УФСБ перекрыли канал незаконной миграции. Правоохранители обнаружили 27 нарушений и пятерых иностранцев, оказавшихся в нашей стране незаконно.
- Стражи порядка выявили 18 правонарушений и установили личности пятерых иностранцев, которые незаконно участвовали в строительстве здания на территории областного центра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По собранным полицейскими материалам возбуждено три уголовных дела.
Кроме того, полицейские расследуют девять фактов незаконного привлечения гастарбайтеров.
Сейчас незаконные мигранты ожидают депортации.
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ИСТОЧНИК KP.RU