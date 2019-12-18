Брянская область вошла в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-18T15:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Об этом заявил директор департамента взаимодействия с регионами и регоператорами ППК «РЭО» Андрей Лаптев во время своего выступления на международном форуме «Чистая страна», который в понедельник начал свою работу в Москве и собрал более тысячи участников.

Руководители федеральных ведомств, региональных департаментов экологии и природных ресурсов, операторы по обращению с ТКО, представители предприятий-переработчиков вторсырья, эксперты приехали в столицу, чтобы подвести итоги первого года реформы и обменяться опытом.

Во время всероссийского совещания с региональными операторами были названы 10 лучших субъектов по итогам первого года «реформы чистоты»: Московская, Брянская, Тюменская, Липецкая, Мурманская, Ярославская, Белгородская области, республики Татарстан и Удмуртия. Рейтинг региональных операторов опубликовало и информационное агентство РБК.

Чтобы попасть в число лидеров, необходимо было получить положительную оценку экспертов по 12 критериям, в числе которых, например: охват коммунальной услуги по обращению с ТКО в зоне деятельности регоператора, информационный фон, отклонение утвержденных нормативов, претензии к работе регоператора и другие.

Вместе с тем, эксперты отметили, что 20 регоператоров находятся сегодня в зоне риска и могут прекратить свою деятельность. По их мнению, это связано с ошибками в тарифных решениях и низкой платежной дисциплиной населения и юридических лиц.

Регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» пригласили на международный форум в качестве спикера. Организаторы мероприятия ППК «РЭО» и ассоциация «Чистая страна» попросили генерального директора АО «Чистая планета» Владимира Чашникова поделиться своим опытом эффективной работы в новой отрасли с коллегами из других регионов. Во время своей презентации он рассказал о том, как строится работа оператора по обращению с ТКО в нашей области, с какими трудностями пришлось столкнуться, как реализуется программа раздельного сбора отходов и осуществляется экологическое просвещение. Генеральный директор АО «Чистая планета» отметил особую роль Александра Васильевича Богомаза в эффективной реализации «реформы чистоты» в нашем регионе:

- Мы вошли в десятку лидеров региональных операторов по обращению с ТКО благодаря правильному курсу, заданному нам губернатором Брянской области. Спасибо ему за помощь и поддержку!

ИСТОЧНИК KP.RU