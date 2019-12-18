Двое жителей Комаричского района напали на сторожа аграрного предприятия ради бензина
Двое жителей Комаричского района напали на сторожа откормочного комплекса предприятия ради бензина. Мужчин задержали и завели на них уголовное дело. На днях состоялся суд.
- Как установили в суде, 7 июля неподалеку от села Избичня обвиняемые напали на сторожа откормочного комплекса, избили его, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом нападавшие требовали разрешить им слить бензин из топливных баков сельскохозяйственной техники. Однако сторож вызвал подмогу и довести начатое до конца нападавшим не удалось.
Суд приговорил селян к 8 и 10 годам колонии строгого режима. Вердикт пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU