2019-12-18T14:18:02+03:00
Происшествия

Двое жителей Комаричского района напали на сторожа аграрного предприятия ради бензина

По решению суда ближайшие годы они проведут за решеткой
Елена РАКОВА
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Двух брянцев отправили за решетку.Двух брянцев отправили за решетку.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Двое жителей Комаричского района напали на сторожа откормочного комплекса предприятия ради бензина. Мужчин задержали и завели на них уголовное дело. На днях состоялся суд.

- Как установили в суде, 7 июля неподалеку от села Избичня обвиняемые напали на сторожа откормочного комплекса, избили его, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом нападавшие требовали разрешить им слить бензин из топливных баков сельскохозяйственной техники. Однако сторож вызвал подмогу и довести начатое до конца нападавшим не удалось.

Суд приговорил селян к 8 и 10 годам колонии строгого режима. Вердикт пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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