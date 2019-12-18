2019-12-18T13:19:58+03:00
Происшествия

Брянец отправится в колонию почти на четыре года за истязание матери

Горе-сын также угрожал убийством родительнице
Елена РАКОВА
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Житель Карачевского района ответит за истязание свой матери.Житель Карачевского района ответит за истязание свой матери.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К трем годам и восьми месяцам колонии общего режима суд приговорил 49-летнего жителя Карачевского района. Мужчину признали виновным в причинении физических и психических страданий матери и угрозу убийством.

Как установили в суде, мужчина с 21 марта по 3 октября периодически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал свою 83-летнюю маму, издевался над ней.

- А в октябре обвиняемый приставил матери нож к шее и угрожал убить ее, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Эту угрозу пенсионерка восприняла как реально осуществимую, испугавшись за свою жизнь.

Кстати, это уже не первое судебное разбирательство между матерью и сыном. Суд уже ограничивал свободу брянцу за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своей матери.

Нынешний приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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