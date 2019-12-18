В Клинцах задержали магазинного вора

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-18T12:51:14+03:00

Предполагаемого магазинногов ора задержали по горячим следам в Клинцах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Клинцах по горячим следам задержали магазинного вора. Тревожная сигнализация сработала в одном из магазинов, находящимся под охраной Росгвардии. На место выехала группа задержания.

- Работники магазина сообщили, что неизвестный мужчина украл продукты и сбежал, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардейцы посмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили фоторобот предполагаемого преступника.

Уже через несколько часов поисков в районе дома № 26 на улице Ленинградской задержали схожего по приметам с разыскиваемым 35-летнего местного жителя. Похищенный товар он носил с собой.Горожанина задержали и для дальнейшего разбирательства передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU