2019-12-18T12:33:55+03:00
Происшествия

В Сельцо водитель легковушки сбил 72-летнего перехода на "зебре"

Пожилого мужчину с различными травмами госпитализировали
Елена РАКОВА
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ДТП произошло в центре города. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.ДТП произошло в центре города. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Сельцо водитель "Фольксваген пассат" сбил пожилого пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 декабря около 19.40 на улице Кирова.

- По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля "Фольксваген пассат" ехал со стороны переулка Свердлова в сторону улицы Чкалова, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Рядом с перекрестком автомобилист сбил 72-летнего горожанина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пожилого жителя Сельцо черепно-мозговую травму и перелом левой лодыжки. Пенсионера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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