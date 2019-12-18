В Сельцо водитель легковушки сбил 72-летнего перехода на "зебре"
В Сельцо водитель "Фольксваген пассат" сбил пожилого пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 декабря около 19.40 на улице Кирова.
- По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля "Фольксваген пассат" ехал со стороны переулка Свердлова в сторону улицы Чкалова, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Рядом с перекрестком автомобилист сбил 72-летнего горожанина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пожилого жителя Сельцо черепно-мозговую травму и перелом левой лодыжки. Пенсионера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU