2019-12-18T12:21:11+03:00
Общество

15 брянцев подозревают в мошенничестве при получении "чернобыльских" выплат

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел
Елена РАКОВА
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15 жителей Брянской области попались на незаконном получении "чернобыльских" выплат.15 жителей Брянской области попались на незаконном получении "чернобыльских" выплат.Фото: Иван ВИСЛОВ
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15 жителей Брянской области подозревают в мошенничестве при получении выплат и пособий. Полицейские обнаружили их за последнюю неделю во время проверок. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

- В Брянской области одной из наиболее распространенных мошеннических схем остается незаконное получение выплат за проживание в зоне с льготным экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На незаконном получении выплат попались 24-летняя жительница Трубчевского, 28-летняя жительница Карачевского и 39-летняя жительница Красногорского районов. Прошла проверка и в отношении 27-летней жительницы Брянска. Прописавшись в селе Грязивец Погарского района, она предоставила ложные сведения о месте фактического проживания, и получила 114 тысяч рублей. Сразу три схожих мошенничества обнаружили в Навлинском районе.

А 30-летняя жительница деревни Куприно Карачевского района и две 32-летних жительницы Брянска, переехав из зоны с льготным экономическим статусом, не сообщили об этом Пенсионному фонду и продолжили получать пособия на себя и своих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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