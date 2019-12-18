Брянцы смогут проследить за качеством ремонта дорог в режиме онлайн
Жители Брянской области в режиме онлайн смогут проследить за качеством ремонта дорог в регионе. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Госуслуги. Дороги". Это приложение по геометке пользователя показывает, какие дороги планируют сделать - они выделены серым цветом, какие уже сделаны - зеленые, где идут работы - желтые, сообщают в пресс-службе Росавтодора.
- Это приложение поможет пользователям высказаться, оценить актуальность и качество ремонта этих участков, - считает заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. - Для оценки и комментария необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.
Скачать «Госуслуги. Дороги» можно в магазинах Apple Store и Google Play. Сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включенных в программу нацпроекта на 2019 год во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU