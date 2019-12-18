«Каменная СКАЗКА» приглашает на новогоднюю выставку-продажу

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-18T10:20:47+03:00

Выставка-продажа "Каменная Сказка"- это десятки участников со всей страны.

Она будет работать в Брянске с 19 по 22 декабря

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Не за горами новогодние праздники, а это значит, что есть повод подумать над подарками уже сейчас!

Отличное место для их поиска - ювелирная выставка «Каменная СКАЗКА». Выставка-продажа ювелирных украшений будет работать с 19 по 22 декабря.

Проходить она будет по адресу Брянский областной музейно-выставочный центр (в здании Художественного музея), ул. Емлютина д.39

Выставка работает с 11ч до 19ч, последний день - до 16ч.

Выставка-продажа "Каменная Сказка"- это десятки участников со всей страны, которые представляют свои удивительные коллекции, в широком ассортименте здесь есть - самоцветы и минералы, украшения и талисманы, сувениры и другие авторские изделия из разных стран.

«Каменная сказка»-это прямое общение с производителями, мелкий ремонт и подгонка украшений по вашим запросам; это красиво, интересно и познавательно.

ВСЕМ подписчикам нашей группы - https://vk.com/vksput бесплатный вход на выставку !

Акция действительна с 19 по 22 декабря 2019г. Организатор акции ИП Абакумова Л.А., подробности уточняйте у администраторов выставки. Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU