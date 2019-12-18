В Брянске сотрудники МЧС спасли кота, просидевшего на дереве два дня
Тревогу забили местные жители в соцсетях
Кота снимали с помощью автолестницы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске спасатели сняли с дерева кота, просидевшего два дня. Сообщение о застрявшем животном появилось в социальных сетях 17 декабря.
Зоозащитники рассказали, что на улице 2-я Аллея,12 уже второй день сидит на дереве домашний кот. Сам он не может слезть.
На место выехали сотрудники МЧС. Они благополучно сняли с ветки пушистого "хулигана".
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ИСТОЧНИК KP.RU