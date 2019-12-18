2019-12-18T09:09:26+03:00
Общество

Главой администрации Выгоничского района выбрали Сергея Чепикова

За него проголосовали большинство депутатов
Мария Дедкова
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Новоиспеченный глава администрации поблагодарил народных избранников за оказанное ему доверие.Новоиспеченный глава администрации поблагодарил народных избранников за оказанное ему доверие.Фото: Иван ВИСЛОВ
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17 декабря в Выгоничском районе выбрали главу администрации. Им стал Сергей Чепиков. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов.

Новоиспеченный глава администрации поблагодарил народных избранников за оказанное ему доверие.

Сергей Чепиков родился 17 июня 1974 года в селе Беловодка Мглинского района. Был главой родного района. В последнее время возглавлял потребительское общество «Мглинское».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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