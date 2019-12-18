Главой администрации Выгоничского района выбрали Сергея Чепикова

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-18T09:09:26+03:00

Новоиспеченный глава администрации поблагодарил народных избранников за оказанное ему доверие. Фото: Иван ВИСЛОВ

За него проголосовали большинство депутатов

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17 декабря в Выгоничском районе выбрали главу администрации. Им стал Сергей Чепиков. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов.

Новоиспеченный глава администрации поблагодарил народных избранников за оказанное ему доверие.

Сергей Чепиков родился 17 июня 1974 года в селе Беловодка Мглинского района. Был главой родного района. В последнее время возглавлял потребительское общество «Мглинское».

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ИСТОЧНИК KP.RU