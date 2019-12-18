В Брянске на улице Красноармейской произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-18T09:01:14+03:00

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В Брянске в центре города произошел пожар. О возгорании на улице Красноармейской сообщили в МЧС в среду, 18 декабря, в 5.41.

На место оперативно выехали пожарные расчеты. Здесь сотрудники МЧС обнаружили гараж, охваченный пламенем.

Потушить огонь удалось за 50 минут. К счастью, никто не пострадал.

Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU