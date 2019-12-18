2019-12-18T09:03:56+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить организатора подпольного казино

Подозреваемым оказался 34-летний горожанин
Мария Дедкова
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По версии следствия, с 1 января до 4 февраля брянец проводил азартные игры.По версии следствия, с 1 января до 4 февраля брянец проводил азартные игры.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянске за организацию подпольного казино пойдет под суд 34-летний горожанин.

По версии следствия, с 1 января до 4 февраля брянец проводил азартные игры, арендовав помещение в Бежицком районе. Подарочное казино раскрыли. Его сотрудника задержали.

Уголовное дело горожанина передали в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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