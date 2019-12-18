В Брянске будут судить организатора подпольного казино

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-18T09:03:56+03:00

По версии следствия, с 1 января до 4 февраля брянец проводил азартные игры. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске за организацию подпольного казино пойдет под суд 34-летний горожанин.

По версии следствия, с 1 января до 4 февраля брянец проводил азартные игры, арендовав помещение в Бежицком районе. Подарочное казино раскрыли. Его сотрудника задержали.

Уголовное дело горожанина передали в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU