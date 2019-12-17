Парад Дедов Морозов в Брянске пройдет 25 декабря
В этот же день откроют главную городскую елку
Деды Морозы и Снегурочки проведут концерт.Фото: Мария Дедкова
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25 декабря в Брянске пройдет традиционный парад Дедов Морозов. Новогодние волшебники из школ, колледжей, техникумов и вузов встретятся на театральной площади.
Деды Морозы и Снегурочки проведут небольшой концерт. А затем отправятся в Круглый сквер, где откроют главную городскую елку.
Гирлянду, как рассказали в городской администрации, будет зажигать победитель конкурса «Самый-самый Дед Мороз»
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ИСТОЧНИК KP.RU