Парад Дедов Морозов в Брянске пройдет 25 декабря

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-17T18:54:29+03:00

В этот же день откроют главную городскую елку

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25 декабря в Брянске пройдет традиционный парад Дедов Морозов. Новогодние волшебники из школ, колледжей, техникумов и вузов встретятся на театральной площади.

Деды Морозы и Снегурочки проведут небольшой концерт. А затем отправятся в Круглый сквер, где откроют главную городскую елку.

Гирлянду, как рассказали в городской администрации, будет зажигать победитель конкурса «Самый-самый Дед Мороз»

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ИСТОЧНИК KP.RU