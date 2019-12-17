2019-12-17T18:30:33+03:00
Общество

Брянская пенсионерка заплатила лжецелительнице 55 тысяч рублей

Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества
Мария Дедкова
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Целительница встретила пенсионерку возле дома на улице Мичурина.Целительница встретила пенсионерку возле дома на улице Мичурина.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Жительница Володарского района Брянска стала жертвой лжецелительницы и ее подруги. За сеанс снятия боли пенсионерка "заплатила" 55 тысяч рублей.

Все случилось утром 16 декабря, когда 78-летняя горожанка возвращалась домой из поликлиники. На пешеходном переходе ее окликнула незнакомка, якобы, спутавшая ее со своей пациенткой. Извиняясь за ошибку, она пошла рядом и в разговоре сообщила, что видит сильную боль в спине и может помочь.

Один сеанс целительница оценила в 800 тысяч рублей. Сперва пенсионерка попыталась отказаться от услуг незнакомки, но на помощь ей подоспела "подруга". Последняя очень убедительно рассказывала о силе ведуньи. При этом она уверила пожилую женщину, что деньги нужны только для чтения над ними очистительных молитв.

Пенсионерка взяла из дома 55 тысяч рублей. Целительница шептала молитвы и переложила пакет с деньгами в свою сумку, а потом возвратила его владелице.

Но в пакете с «очищенными» от порчи купюрами оказалась лишь нарезанные тетрадные листы.

Только тогда жительница Брянска обратилась в полицию. По факту преступления правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские ищут лжецелительницу и ее предполагаемой соучастницу, а также возможных свидетелей их магических обрядов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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