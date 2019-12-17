2019-12-17T17:53:43+03:00
Общество

В Брянске 18 и 19 декабря пройдут сплошные проверки водителей

Патрульные машины будут дежурить в Бежицком и Володарском районах
Мария Дедкова
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Полицейские будут искать нарушителей.Полицейские будут искать нарушителей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске 18 и 19 декабря автомобилистов ждут сплошные проверки. В среду инспекторы ГИБДД будут дежурить с часа ночи с 10.30 до 11.00 №4 на улице Литейной. Сотрудники полиции проверят водителей автобусов.

Утром в четверг с 7.30 до 8.00 проверки пройдут у детского сада №126 «Счастливый», сообщают в городской Госавтоинспекции. Он расположен на переулке Чернышевского. Инспекторы будут ловить нарушителей, которые неправильно перевозят детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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