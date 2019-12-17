В Брянске 18 и 19 декабря пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-17T17:53:43+03:00

Патрульные машины будут дежурить в Бежицком и Володарском районах

Изменить размер текста: A A

В Брянске 18 и 19 декабря автомобилистов ждут сплошные проверки. В среду инспекторы ГИБДД будут дежурить с часа ночи с 10.30 до 11.00 №4 на улице Литейной. Сотрудники полиции проверят водителей автобусов.

Утром в четверг с 7.30 до 8.00 проверки пройдут у детского сада №126 «Счастливый», сообщают в городской Госавтоинспекции. Он расположен на переулке Чернышевского. Инспекторы будут ловить нарушителей, которые неправильно перевозят детей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU