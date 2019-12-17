В Брянске выбирали лучшего Деда Мороза

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-17T17:36:45+03:00

Лучший Дед Мороз будет зажигать гирлянду на главной городской елке. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Изменить размер текста: A A

17 декабря в Брянске прошел традиционный новогодний конкурс «Самый-самый Дед Мороз». Его победители каждый год откроют главную городскую елку.

На этот раз за звание лучшего сражались 16 новогодних волшебников из городских школ и 6 из ссузов и вузов.

- Итоги конкурса подведут на этой неделе, - говорят в пресс-службе горадминистрации. - Имена победителей назовут во время парада Дедов Морозов, который состоится 25 декабря.

В этот же день в сквере Карла Маркса торжественно откроют главную елку города, а гирлянду на ней зажжет лучший Дедушка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU