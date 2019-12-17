В Брянске выбирали лучшего Деда Мороза
17 декабря в Брянске прошел традиционный новогодний конкурс «Самый-самый Дед Мороз». Его победители каждый год откроют главную городскую елку.
На этот раз за звание лучшего сражались 16 новогодних волшебников из городских школ и 6 из ссузов и вузов.
- Итоги конкурса подведут на этой неделе, - говорят в пресс-службе горадминистрации. - Имена победителей назовут во время парада Дедов Морозов, который состоится 25 декабря.
В этот же день в сквере Карла Маркса торжественно откроют главную елку города, а гирлянду на ней зажжет лучший Дедушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU