В Брянской области ищут пропавшего Андрея Пилипцева
В Брянской области ищут пропавшего 48-летнего Андрея Пилипцева.
Мужчина ушел из дома в поселке Дубровка в неизвестном направлении 2 декабря и до сих пор не вернулся.
Приметы Андрея Пилипцева: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы.
Ушел в куртке с надписью "Россия", синих спортивных штанах, серых кроссовках и темно-синей шапке.
Если вы видели Андрея Пилипцева или знаете, где он может находиться, сообщите полицейским или волонтерам "Лиза Алерт" Брянск".
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU