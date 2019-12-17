В Брянской области ищут пропавшего Андрея Пилипцева

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-17T16:54:58+03:00

О нем ничего неизвестно со 2 декабря

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В Брянской области ищут пропавшего 48-летнего Андрея Пилипцева.

Мужчина ушел из дома в поселке Дубровка в неизвестном направлении 2 декабря и до сих пор не вернулся.

Приметы Андрея Пилипцева: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы.

Ушел в куртке с надписью "Россия", синих спортивных штанах, серых кроссовках и темно-синей шапке.

Если вы видели Андрея Пилипцева или знаете, где он может находиться, сообщите полицейским или волонтерам "Лиза Алерт" Брянск".

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU