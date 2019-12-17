Ушла из жизни редактор брянского православного журнала Ирина Иванова

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-17T16:40:11+03:00

Женщине было 43 года. Фото: пресс-служба Брянской епархии

Свои соболезнование родным и близким выразили коллеги

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17 декабря после болезни скончалась редактор журнала «Брянские миряне». Ирине Ивановой было 43 года, сообщили в Брянской епархии.

- Ирина навсегда останется в нашей памяти любящим, одаренным, искренним, творческим человеком. Вечная память! - пишут ее коллеги.

В Брянской епархии выразили соболезнования родным и близким Ирины Ивановой.

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ИСТОЧНИК KP.RU