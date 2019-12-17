Ушла из жизни редактор брянского православного журнала Ирина Иванова
Свои соболезнование родным и близким выразили коллеги
Женщине было 43 года.Фото: пресс-служба Брянской епархии
Изменить размер текста:
17 декабря после болезни скончалась редактор журнала «Брянские миряне». Ирине Ивановой было 43 года, сообщили в Брянской епархии.
- Ирина навсегда останется в нашей памяти любящим, одаренным, искренним, творческим человеком. Вечная память! - пишут ее коллеги.
В Брянской епархии выразили соболезнования родным и близким Ирины Ивановой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU