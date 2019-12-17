Жителя Жуковского района забили до смерти за показания в суде

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-17T16:13:45+03:00

Злоумышленники получили 19 лет колонии на двоих

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В Жуковском районе судили двух жителей деревня Петуховка за избиение односельчанина до смерти.

7 марта трое мужчин поссорились. Поводом для конфликта стали показания потерпевшего в суде против одного из злоумышленников.

- Селянина били кулаками, ногами и палками, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученных травм он умер на месте.

Суд назначил виновным наказание - 9 и 10 лет колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU