Жителя Жуковского района забили до смерти за показания в суде
В Жуковском районе судили двух жителей деревня Петуховка за избиение односельчанина до смерти.
7 марта трое мужчин поссорились. Поводом для конфликта стали показания потерпевшего в суде против одного из злоумышленников.
- Селянина били кулаками, ногами и палками, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученных травм он умер на месте.
Суд назначил виновным наказание - 9 и 10 лет колонии строгого режима.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU